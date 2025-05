Pokaż całość

z filmików jakie sie pojawiają w sieci ostatnio, pokazujące jak to robią w chinach, to masz zautomatyzowaną stacjię wymiany baterii, wyjeżdżasz jak do myjni, wychodzisz z auta i za piec minut odbierasz auto z wymienioną baterią.To chiny, w europie i w stanach to przecież najpierw muszą mali i duzi zarobić na ładowarkach wpieprzanych wszędzie gdzie sie da, stacja z wymianą baterii, za jakieś 10 lat to ktoś to dopiero