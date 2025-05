Przypominam że oczywistym było że wybiorą kogoś spośród "frankowiczów" bo w trakcie swojego pontyfikatu powołał on PONAD POŁOWĘ obecnie urzędujących, kwalifikujących się kardynałów. Także stronnictwo jezuitów ma się świetnie. Jedyne co zrobiono w trakcie narad to ustalono który spośród nich będzie frontmanem.

Teoria spiskowa - zabawny obrazek od Trumpa mógł być częsciowym ulaniem wody, od dawna wiadomo że że w USA kościół rzymskokatolicki jest w kryzysie. W zasadzie przez te wszystkie afery Pokaż całość