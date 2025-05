To jest najważniejszy fragment artykułu:

"Prezes NBP zaznaczył, że obecnie w Polsce jest ok. 20 proc. całości zasobów złota banku centralnego, reszta jest zdeponowana w Nowym Jorku i Londynie."

Co w praktyce znaczy, że mamy 20% z tych 509,3 ton złota. Reszt, jak widać na przykładzie np. rosyjskich środków na zachodzie, jest w posiadaniu tego kto ma bezpośredni dostęp do depozytu¯\(ツ)/¯