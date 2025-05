Cops: "crazy carrying 100k, what if you get robbed"

Proceeds to rob the

W takiej ostoi wolności jaką jest USA, gościowi zabrano 100k w gotówce w Nevadzie xDDD. Także nie łudźcie się, że gdzieś jest wolność. Oczywiście potem jak się ciągał po sądach i prawnikach to mu to oddali, ale fakt, że musisz się tłumaczyć skąd masz, po co, na co to jest paranoja.Nawet jankesi się z tego śmiali w komentarzach: