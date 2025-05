To jest nic, sprawdźcie jak was walą na pizzy. Weźcie kiedyś miarkę i zmierzcie średnicę. Jeżeli pizza ma mieć 32 cm średnicy, a dostaliście 30 cm, to znaczy, że orżnęli was na 13%, na pizzy za 40 zł to jest ukradzione 5 zł. To jest hot-dog w Żabce, albo dwa Harnasie.