Nie było blisko do żadnej katastrofy, po prostu sprzątanie w kółko tego samego nie miało sensu bez sarkofagu.

Dużo problemów technicznych było do obejścia ale jedno trzeba przyznać - w tym konkretnym przypadku ruskiej głupoty, przewymiarowanie wszelkich ścian nośnych, podpór i w zasadzie całego budynku w porównaniu do realnych obciążeń jakie znosił, pozwoliło na dociążenie tego jeszcze bardziej. Dzisiaj pewnie by to nie przeszło.