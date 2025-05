Podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce to sprawa, która powraca niczym bumerang. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości powinna nabrać tempa, zwłaszcza że pojawiają się głosy o korzyściach dla gospodarki płynących z takiego rozwiązania

Ok, to o ile podwyższamy mężczyznom wiek emerytalnym? Pięć lat? Dziesięć? A może pracujmy aż do śmierci? W końcu ktoś musi ten chory system utrzymywać, a jak nie mężczyźni to kto to zrobi?