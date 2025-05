Skoro właściciel odpowiada za swojego pupila to dlaczego kary nigdy nie są adekwatne tak jak gdyby sam właściciel dokonał przemocy fizycznej na poszkodowanej osobie?



By przywrócić taką interpretację, parę lat by się posypało to w mig by większość oprzytomniała gdyby parę kasztanów poszło do więzienia za błache pogryzienia.