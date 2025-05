Deweleporuchy to ostoja januszostwa udającego wielkich biznesmenów, nie wiem jak bardziej można im popsuć reputację. Zdarzają się na tym rynku w miarę porządne firmy, ale większość to jakieś Domex i Syn Oskarek Sp. z o.o. które tylko mataczą i korzystają z lokalnych układów, nic się nie da z nimi po ludzku załatwić. Nie ma miejsca na takie g---o w cywilizowanym kraju, niech giną.