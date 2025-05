Premier Czech Petr Fiala, który miał uczestniczyć w podpisaniu umowy z KHNP, po orzeczeniu sądu napisał na platformie X, że respektuje decyzje sędziów

Jak to tak? Nie wysłał sprawy do obsadzonego przez Kucharkę Trybunału? Nie podważył mandatu sędziowskiego? Szok, przecież to niedemokratyczne (