"Lekarze ze szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu uratowali dwuletnie dziecko, które trafiło do tej placówki z udarem niedokrwiennym mózgu. Chłopiec został przywieziony z innego dolnośląskiego szpitala w stanie ciężkim. Po wstępnych badaniach mały pacjent został zakwalifikowany do zabiegu..."