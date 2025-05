Typiara od krwi jest najlepszym przykładem jak z-----y jest system w usa, dostała co dostała, ale w międzyczasie się hajtnęła z milionerem (ponoć część kasy przejął) i ma wizytacje + wyjścia do dzieci (bo to matka).



Jak tak ma wyglądać kara, to ja poproszę. I niespodzianka, że wszyscy tam kombinują. W trakcie odsiadki się nie zmęczy, wyjdzie i będzie bogata, do końca życia palcem do pracy nie kiwnie, pewnie napisze książkę o Pokaż całość