Mam małego szpica, jak jadą z nim w autobusie ma kaganiec to ludzie pytają po co on mu jest mały.

Bez smyczy biega sobie owczarek w parku w którym jest regulamin o obowiązku trzymania na smyczy psa.

Właściciel zdziwionych jak mu powiedziałem, że pies dostanie lanie a potem on jak podbieg do mnie ten owczarek z wystrzelonymi zębami. Gówna to też mało kto sprząta jest lepiej niż kiedy ale i tak daleko Pokaż całość