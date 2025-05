Ciekawe jak policzyli rodzaj i ilosc banknotow, ktore dawal pracownikowi Janusz do ręki, bo chyba nikt nie zaklada, ze to co wplywa na konto to cala wypłata. Pomijam, ze spora część budowlancow z różnych powodow nie chce wyplaty na konto, która zaraz zapiedoli im komornik xD