To nie wymysły Unii spowodowały, tylko lobbing koncernów motoryzacyjnych, które dla zysku chciały przymusić ludzi do kupowania coraz to nowszych, droższych aut, wprowadzając kolejne wymyślne normy emisji spalin. Euro 5-6-7 samo z siebie się nie wzięło. Koncerny motoryzacyjne swoją niepochamowaną pazernością doprowadziły do tego, że za 60- 80 tyś z nieźle wyposażonego auta klasy średniej, można co najwyżej kupić wydmuszkę auta budżetowego.