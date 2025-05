''Sąd Okręgowy w Lublinie, który w lutym 2025 r. utrzymał wyrok trzech lat więzienia, zdecydował o wstrzymaniu wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o jej odroczenie. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na maj. Jerzy B. nie trafił jeszcze do więzienia.''

To już chyba można nazwać państwem bardziej kosmicznym niż logicznym. Kup sobie psy, poszczuj nimi kogokolwiek i nic. Nawet do aresztu nie trafisz. Serio. Tak sobie myślę, że chyba kupię pięć amstaffów Pokaż całość