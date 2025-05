Od kiedy obowiązują przepisy Apteki dla aptekarza, zamknięto ponad 2,2 tys. aptek w Polsce w około 400 gminach mieszkańcy nie mają do nich dostępu

Ale co ma "Apteka dla aptekarza" do gmin bez aptek? Skoro nie ma apteki w jakiejś gminie to "AdA" nie ogranicza otwarcia tam apteki - jeśli byłoby to opłacalne to farmaceuci by się zabijali żeby je otworzyć.