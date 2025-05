Inteligencja zwierząt to coś co mnie fascynuje. Z jednej strony wydaje się, że kierują się głównie instynktem, ale gdy oglądam filmy na YT jak ptaki, koty, czy krowy, owce, konie pokazują swoje złożone interakcję z człowiekiem który je wychowywał od małego to mam wrażenie, że ich mózgi są na tyle elastyczne i zdolne do nauki i odczuwania emocji, że tylko to czy wychowywały się w dziczy czy z człowiekiem determinuje ich zachowanie. Pokaż całość