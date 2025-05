Ja to jestem ciekaw czy któraś z postawionych finansowania przeglądarek zaproponuje wariant zarabiania na siebie w formie kopania krypto na komputerze osób, które z niej korzystają.

I ile osób się na takie rozwiązanie zgodzi by nadal mieć darmową przeglądarkę.

Diabeł tkwi w szczegółach ale koncepcja ciekawa by była.