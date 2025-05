Lidl w Polsce to kompletne g---o. Apka nie do używania, wydawaj szaraku 300 zł by dostać kupon na jakiś serek wiejski 2 razy taniej xD A i wszystkie punkty/złotówki się resetują co miesiąc jakby co żeby wam za dobrze nie było, no i oczywiście na koniec rytuał upokarzania wszystkich na wyjściu gdzie musicie skanować paragon bo traktują każdego jak potencjalnego złodzieja.