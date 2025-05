Mnie najbardziej rozwala Najem krótkoterminowy/okazjonalny:-)



Ludzie z bookingu i airbnb myśleli, że skoro zapłacą (i tak większość nie płaciła) podatek od dochodu z najmu krótkoterminowego/okazjonalnego to są rozliczeni.



Tymczasem urząd skarbowy wraz z zus zamierza ich "uświadomić", że prowadzili działalność (czyli Inna skala plus składki zus).

Kontrola będzie dotyczyła 300 000 osób. To już się dzieje.