...jaka w dupe jeża HULAJNOGA?! To jest SKUTER, normalny pojazd drogowy jakim jest skuter spalinowy z ta różnicą że nie ma siedziska i jest na prąd. Jak wyjedziecie za granicę to nie znajdziecie żadnego swing-leg czy innej abstrakcyjnej nazwy: To jest scooter, taki sam jak skuter spalinowy tylko że elektryczny. Kto dopuścił ten pojazd do ruchu po chodnikach to ja nie mam pojęcia.



Tak samo plaga rowerów z silnikiem, obecnie nadal w Pokaż całość