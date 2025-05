Jak ludzie są debilami i nie umieją jeździć po rondzie, to się nie dziwię. Ostatnio kretyn będą na wewnętrznym pasie mnie strąbił, twierdząc, że on był pierwszy na rondzie i ma pierwszeństwo.

Większość baranów nie rozumie, ze zmienia pas ruchu jak na prostej drodze. Więc zapraszam rondziarzy do M1 w Markach, jest dużo do zarobienia, może się ludzie naucza jeździć.