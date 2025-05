Słaby odcinek wpadł, audytor jakiś od początku sfrustrowany, drze się, nic nie da się zrozumieć, do tego te modulatory głosu rozmywają słowa.

Jak zacząłem go oglądać to urzekal opanowaniem, docinkami czy beką, a kłótnia była jak naprawdę ktoś odwalił. A teraz co odcinek to gorzej.