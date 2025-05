To proste:

-było kilku userów, "100 banów dla prawaków", którzy całymi dniami eliminowali tych co odbiegają od lewicowej linii, a moderacja to klepała

-było kilku userów, którzy ścigali wyimaginowane "ruskie onuce", dzisiaj po kilku latach wojny, narracja się zmieniła, wszyscy ogarnęli, że nie każdy musi lubić Ukrainę (będąc jednocześnie Polakiem), ale tysiące userów zostało wyeliminowane

-zezwolili w końcu na multi konta, jeśli nie łamiesz regulaminu, ale to nie pomogło, userzy nie wrócili Pokaż całość