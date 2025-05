Ostatnio AI przewiozło 3 studentki do nieba w xiaomi. Nie powierzam swojego życia żadnej sztucznej inteligencji.

Może wspomagać, ostrzegać,nawigować,operować - ale tylko i wyłącznie człowiek ma mieć ostatnie słowo.Niektóre auta "aktualizowały" się OTA - co za debil dopuścił je do ruchu - podczas jazdy software jest aktualizowane i auto się wyłącza.( ⌒ (oo) ⌒ )