Nic dziwnego. Sam.powiedzial ten pajac, że jakby wiedział to co wie na tenat cowida to i tak brałby udział w namawianiu innych do brania preparatu, bo mu zaplacili. Takim menda kasa nie śmierdzi a godność jest na niskim poziomie. Znaczy w porównaniu do innych, bo zapewne w jego mniemaniu namawianie głupich do robienia czegoś czego sam by nie zrobił za pieniądze (jak kupno gaenkow) jest czymś normalnym bo liczy się kasa i Pokaż całość