Jak to mawiała moja babcia: my, Polacy, wyżej sramy niż dupę mamy. No bo jak to tak – nie pójść się pokazać w knajpie na mieście? Przecież znajomi muszą zobaczyć, że 200 zł za makaron z Biedry i pastę ze słoika to dla ciebie tyle co splunąć. Grunt, żeby ładnie wyglądało na zdjęciu. Smak? Jakość? Nie przesadzajmy – przecież lajki same się nie nabiją.



Kiedyś zrobiliśmy ze znajomymi takie wyjście. Każdy coś tam Pokaż całość