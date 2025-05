Cóż rozpuszczone dzieciaki co w życiu uczciwie nie przepracowały 1 dnia , znudzone dobrobytem znalazły sobie rozrywkę. Gdybyśmy mieli POLSKI rząd to tak jak w Niemczech uznano by ich za terrorystów i skutecznie uniemożliwiono szkodliwą działalność a u nas dostaną zapewne jeszcze ochronę policji żeby żaden nie oberwał np od kierowcy wiążącego żonę na chemioterapię. Co by nie mówić o chlewie zwanym RaSSiją to tam jeśli spróbowali by takiego numeru to Policja Pokaż całość