Kiedyś widziałem na National Geo cały program o tych "eksperymentach pseudomedycznych" to wyniki tych eksperymentów są dość ciekawe bo potem w tych miejscach gdzie on sie ukrywał gdzieś w brazylisjkich dzunglach to tam powstały potem 'wioski bliźniaków' gdzie dosłownie każda kobieta rodziła blizniaki xD i chyba ktoś kontynuuował te jego badania bo potem takie wioski bliźniaków odkrywano w najbiedniejszych rejonach świata na zadupiach Indii lub Afryki.