To jest jeden z tych reliktów socjalizmu który powinien być jak najszybciej zlikwidowany. Tak to mogliby z---------ć do Warszawy jakby ruskie nas najechali, a nie w normalnych czasach.

Ale dobrze wiemy że oni by pierwsi do Berlina tak uciekali, nawet jakby podczas ataku byli w Poznaniu czy Wrocławiu.