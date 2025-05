To to jeszcze c--j. Tutaj macie materiał z uwolnienia dzieciaków w USA, które od urodzenia przez kilkanaście lat były torturowane fizycznie i psychicznie i jedno z nich przypadkiem się wymsknęło i zadzwoniło (cudem, bo oczywiście po odizolowaniu od świata miało trudności) na policje i zaczęło się śledztwo xD.

Jedne z metod tortur to np. głodzenie i wystawianie specjalnie smacznego tortu czy słodyczy tak aby dziecko go widziało i nie mogło zjeść.