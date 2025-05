Dzięki lewicy i mediom typu wyborcza, newsweeki, onety itd., kobiety zatraciły instynkt samozachowawczy. One są teraz wyzwolone, nikt im krzywdy nie zrobi, bo mogą powiedzieć głośne STOP. Więc ładują się obcym ludziom - poznanym na tinderach, itp. - do domów, coś co kiedyś było nie do pomyślenia, kiedyś było sporo randek, ludzie umawiali się w miejscach publicznych, poznawali się, poznawali swoje otoczenia, znajomych. A teraz niektórym instynkt samozachowawczy się wyłączył, grunt, że Pokaż całość