Mężczyźni częściej po prostu wybierają niebezpieczne zawody, by zarobić. Na wykopie "normalne" jest, iż tu za odpalenie laptopa każdy krzyczy # programista15k ale w realnym świecie jest masa prac które są niebezpieczne a muszą być wykonane w normalnym społeczeństwie. Mało kiedy to kobieta lepiej zarabia od swojego stałego partnera by ten mógł pozwolić sobie na lekka i przyjemną pracę.A potem feministki radośnie krzyczą iż dyskryminacja bo facet statystycznie zarabia więcej