No ale tak szczerze, co ona ma do zaoferowania? Ani przesadnego talentu, ani urody. Dodatkowo jest kojarzona z głupimi wypowiedziami oraz współodpowiedzialna za finansową porażkę nowej "Śnieżki", widowiska droższego od "Avatara". Nakręciła temu filmowi tak zły PR, że aż zwiastun filmu stał się najbardziej załapkowanym w dół wideo na YouTube w historii. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



I tak, jasne - to nie ona odpowiada za kształt filmu, tylko Pokaż całość