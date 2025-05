Jakieś dwa miesiące temu wystawiłem mieszkanie do sprzedania i to jest cyrk. Ważne, żeby w tym cyrku za małpy robili pośrednicy, a nie sprzedający/kupujący, dlatego zacząłem wymagać od nich portfolio, listu motywacyjnego, a ostatnio jakiejś julce powiedziałem, że jak zapłaci mi 2k to może wejść i zrobić zdjęcia, to się obraziła xD



Oni na proste pytanie nie umieją odpowiedzieć ("co pana/panią wyróżnia ją rubli pośredników?", bo wszyscy oferują dokładnie to samo, czyli Pokaż całość