Zabawne jest jak dzisiaj różni egipscy oficjele mówią: "nasze dziedzictwo" w kontekście starożytnego Egiptu, z którym nie mają nic wspólnego (no chyba, że któryś przypadkiem ma korzenie koptyjskie, ale to rzadkość). No i te częste nawoływania do "zwrotu" różnych artefaktów starożytnych są z lekka niepoważne.