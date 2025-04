Jakieś 5 lat temu:

-dwie jedynki, porcelanowe korony na wkładach korzeniowych - 4000zł

-dwójki licówki 1800zł

-no i standardowe leczenie, 2000zł, miałem upierdliwą czwórkę, która nie reagowała na leczenie kanałowe, to cyk, skalpel, dostęp od dziąsła, recesja wierzchołka korzenia (wyrywanie ósemek to przy tym pikuś, jak znieczulenie puszcza i zszywanie na żywca)



Dzisiaj pewnie przebiłbym 10k za to wszystko