Wykopkie przegrywy spuszczają się ze zły patus z bmw, ale to mercedesiarz pierwszy wyskoczył z łapami, i nawet nie przestał nimi wymachiwać po tym jak oberwał za to w łeb xD Śmieszne, jeszcze ten drugi łysy coś próbował zdziałać. Patologia drogowa xD a wpuścił by jeden drugiego i by się rozjechali bez ośmieszania