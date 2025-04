W tym kontekście nazwa "świadectwo dojrzałości" używane dawniej na maturę nabiera zabawnego znaczenia. Tak naprawdę to już bez znaczenia czy zda czy nie, sam wysiłek włożony w naukę i samozaparcie są świetne. Lepsze to niż śliniący się dziadek który nie pamięta imion własnych dzieci. Trzeba męczyć mózg całe życie żeby na starość lepiej działał.... No chyba że ktoś ma pecha w genach i tak dopadnie go alzheimer.