PKO BP (bez żubra) podobnie - wymagało 3 lub 4 wizyt w banku, musiałem tam fatygować matkę która miała problemy z chodzeniem i o tym uprzedzałem banksterów - mieli problem z uczynieniem drugiej, obecnej, osoby, współwłaścicielem konta. Nie udzieleniem ograniczonego dostępu do konta matki, matka wielokrotnie to im powtarzała: te same prawa co pierwszy posiadacz. Głusi jak pnie.