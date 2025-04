Niestety to jest typ najgorszego odpadu społecznego. I nie chodzi mi to o "wagę" tego co zrobił ale o przewidywanie konsekwencji tego co się robi. Trzeba mieć ostro poprzestawiane w głowie, żeby ściągać na siebie problemy bez powodu w taki sposób.



Właśnie przez istnienie takich ludzi potem słyszy się o dziwnych akcjach gdzie ktoś np. był w stanie kogoś zabić za 10 zł. Po prostu brak najmniejszej umiejętności zrozumienia konsekwencji swoich czynów.