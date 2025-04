Rozglądam się za mieszkaniem powyżej 80m2 we Wrocławiu. Ogłoszenia wiszą miesiącami i nikt tego nie kupuje. A jak schodzą to bardzo wolno. Na moim osiedlu od 3 miesięcy widzę ten sam baner z napisem: zostały ostatnie lokale. Deweloperzy nawet zaczęli uprawiać marketing. Sami dzwonią do klientów po kilka raz jak się zostawi kontakt. W 2019 jak kupowałem pierwsze M to było nie do pomyślenia. Pewnie sytuacja daleka, żeby jak wykopki wieszczyć spadki Pokaż całość