mRNA to w zasadzie jedyna droga do zrobienia customizowanych leków na nowotwory, ale wykop - "śmiercionki" :)

Jak to ma działać? Istnieje bowiem tysiące rodzajów nowotworów.

1. Pobieramy próbkę

2. AI robi sekwencjonowanie DNA nowotworu

3. Robimy lek mRNA customizowany pod pacjenta

4. Dajemy mu, układ odpornościowy uczy się i rozwala sam nowotwór Pokaż całość