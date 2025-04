Do tego zamiast kobiet to sprowadzamy głównie samych imigrantów mężczyzn. Oczywiście znalezisko, które parę dni temu było na głównej z płomieniem, ze statystykami, już cudownie zniknęło i nie da się go nigdzie znaleźć. No ale maciuśe z maciusiową zawsze tu wspierali niekontrolowany napływ "chuopów" z krajów 3 świata.