tyle są warte te wszystkie międzynarodowe trybunały i instytucje sprawiedliwości. Nakaz aresztowania Netanjahu i Galanta uchylony, bo przecież niektórych prawo nie obowiązuje. To nie jest sprawiedliwość to teatr dla naiwnych. Podobnie działają inne autorytety jak WHO, ONZ czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy dużo gadania, zero realnych działań tam. Wszystko pod dyktando polityki i wpływów, a może dla wpływów nie dobra ludzi.