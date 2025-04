W muzeach jest masa nie zbadanych rzeczy. Poczytajcie o ,,wykopaliskach archeologicznych'' w XIX wieku. Jak tabliczki z pismem klinowym ładowano łopatą do skrzyń. Jak palono papirusy i mumie. Włos się jeży na głowie i pod pachami. Ile bezcennych informacji utraciliśmy. No ale w odpowiedzi zapewnie usłyszę - a KK ile popalił książek i papirusów. Tak, to prawda. A ile dzieł zostało przepisanych przez mnichów w klasztorach? Tego nikt nie liczy.