Walczyliśmy razem! To jest nasze zwycięstwo ku lepszej przyszłości i zamienienie tego kartonowego kraju/bambustanu na cywilizowany kraj w którym dobrze się żyje. To nie jest koniec postulatów a dopiero początek. Jak widzicie Mireczki i Mirabelki da się zmusić polityków do poprawy prawa!