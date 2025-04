Lewacki papież, którego działaniom przyklaskiwali ateiści i wrogowie Kościoła, ciesząc się że to Kościół zmienia się po ich myśli na bardziej "nowoczesny". Żeby chociaż to był jakiś fortel na przyciągnięcie ich do Kościoła - nie, to była zwykła głupota, wszyscy ci co klaskali uszami, to nadal mieli w dupie Boga i Kościół xD Franciszek jasno pokazał że luzowanie doktryny nikogo nowego nie przyciągnie, za to zniechęca ludzi prawdziwie wierzących. Zresztą co to Pokaż całość