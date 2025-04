Przecież tak jest w każdym mieście niewojewódzkim xD

Głogów, tutaj praca jest tylko dla operatora wózka widłowego, a jeśli masz farta to dostaniesz się do KGHM. Fartem jest ojciec odchodzący na emeryturę wciskający swojego syna na to samo stanowisko ;)



Masz wykształcenie wyższe? No to będziesz bezrobotny dopóki nie uciekniesz do Wrocławia.